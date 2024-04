Juventus, futuro di Rabiot da decidere: rinnovo o addio

Uno dei giocatori fondamentali della Juventus di Massimiliano Allegri è sicuramente Adrien Rabiot, ma la sua permanenza a Torino è in bilico: per lui manca l'accordo per il rinnovo e ci sono già altri top club europei interessati al francese, in particolare c'è il Bayern Monaco.

Nella stagione a due facce della Juventus, capace di tenere il ritmo dell'Inter per metà stagione, salvo poi crollare nelle ultime settimane, uno dei giocatori a cui non ha mai rinunciato il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri è Adrien Rabiot. Il francese non ha disputato la sua miglior stagione in carriera dal punto di vista del rendimento e realizzativo, anche se al momento ha totalizzato comunque 4 gol e 3 assist. Il suo contratto scade il prossimo giugno, e non c'è ancora accordo per il rinnovo, e quindi Rabiot potrebbe lasciare i bianconeri.

Rabiot, rinnovo o spunta l'ipotesi Bayern Monaco

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus non ha ancora presentato un'offerta ufficiale per il rinnovo del centrocampista classe 1995. Infatti, il club bianconero aspetta un'apertura ufficiale al prolungamento da parte dello stesso Rabiot, che ancora non è arrivata. Il francese vuole un contratto più lungo rispetto a quello firmato la scorsa stagione di appena un anno, ma a 7,5 milioni di euro, e l'obiettivo suo e della mamma Veronique è quello di avere cifre uguali per più anni.

Un tipo di esborso economico che la Juventus difficilmente potrebbe garantire a Rabiot, e quindi per rimanere ci sarebbe bisogno di un piccolo sacrificio da parte del francese. Sul centrocampista, però, in caso di mancato rinnovo, ci sarebbe il Bayern Monaco, pronto ad accaparrarselo a parametro zero.