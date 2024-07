Juventus-Milan: dove vedere il big match di Serie A

La partita di cartello della 34a giornata di Serie A è quella tra Juventus e Milan, con in palio il secondo posto. I bianconeri hanno cinque punti di ritardo dai rossoneri, e con una vittoria potrebbero avvicinarsi sensibilmente in classifica. Ecco dove vedere il match in tv e streaming.

Chiuso definitivamente il discorso Scudetto, le due inseguitrici Juventus e Milan si sfidano nella 34a giornata di Serie A. I bianconeri in settimana ha giocato la semifinale di ritorno di Coppa Italia, perdendo 2-1 contro la Lazio ma accedendo alla finale in virtù del risultato dell'andata. I rossoneri, invece, sono fuori da ogni competizione, e l'unico "obiettivo" da conquistare è il secondo posto, che in caso di vittoria blinderebbe in maniera quasi aritmetica. Ma la squadra di Stefano Pioli è reduce da due sconfitte pesantissime, contro la Roma in Europa League e contro l'Inter, con i nerazzurri che hanno così potuto conquistare matematicamente lo Scudetto. Ecco tutte le informazioni su dove vedere la partita in tv e streaming.

Dove vedere Juventus-Milan?

Il match si disputerà sabato alle ore 18, e sarà trasmessa in streaming su Dazn, con l'app disponibile su smart tv, smartphone, tablet, pc e console. Sarà possibile vederla anche su Sky, sul canale Zona Dazn, ma è necessario sottoscrivere il relativo abbonamento.