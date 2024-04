Quanti punti servono per andare in Champions League col 5° posto? La media in Serie A degli ultimi 10 anni dice quota 67

Il ranking UEFA premia l'Italia: quest'anno, le squadre di Serie A ad accedere alla prossima Champions League saranno le prime cinque in classifica. Ma qual è la media punti quinto posto degli ultimi 10 anni? Ecco quale soglia occorre raggiungere per calcare i campi del più prestigioso torneo europeo.

Grazie al passaggio di Roma e Atalanta in Europa League e della Fiorentina in Conference, il ranking UEFA premia l'Italia: le squadre che avranno l'opportunità di giocare la prossima edizione della Champions League non saranno quattro, bensì le prime 5 del campionato. A sgomitare per il prestigioso posto in classifica ci sono Bologna, Roma, Atalanta e Lazio. Ma qual è la media punti quinto posto degli ultimi dieci anni? La nostra redazione è andata indietro nel tempo per scoprire qual è la soglia minima di punti da raggiungere per qualificarsi in quinta posizione.

Media punti 5° posto Serie A ultimi 10 anni: 67 punti la soglia per qualificarsi in Champions League nel 2024. Inter media punti più bassa, Napoli la più alta

Dando un'occhiata alle classifiche delle ultime 10 stagioni di Serie A, è emerso che la media punti per il quinto posto è di 67 punti. Nel 2013-2014, la media più bassa è stata quella raggiunta dall'Inter, che ha chiuso il campionato quinta con 60 punti. Al contrario, la più alta dell'ultimo decennio è stata quella del Napoli nel 2020-2021, stagione in cui i partenopei hanno totalizzato 77 punti. Di seguito una tabella riepilogativa delle ultime dieci stagioni e dei punti raggiunti dalle squadre qualificatesi quinte:

Stagione Quinta classificata Punti raggiunti 2013-2014 Inter 60 2014-2015 Napoli 63 2015-2016 Fiorentina 64 2016-2017 Lazio 70 2017-2018 Lazio 72 2018-2019 Milan 68 2019-2020 Roma 70 2020-2021 Napoli 77 2021-2022 Lazio 64 2022-2023 Atalanta 64

Serie A, la corsa al 4° e 5° posto per la Champions League

Di seguito la situazione al 29 aprile delle squadre ancora in corsa per cercare di ottenere l'accesso in Champions League tramite il posizionamento in campionato. Ecco la classifica e le partite rimaste per le squadre coinvolte: