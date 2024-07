Serie A, Roma-Bologna: Sky o Dazn? Dove vederla in tv e streaming

Sfida d'alta classifica allo Stadio Olimpico di Roma, dove i giallorossi di Daniele De Rossi affronteranno il Bologna di Thiago Motta, quarto in campionato, che sono sopra i giallorossi di appena quattro punti, ma con un match in più. Ecco dove vederla in tv e streaming.

Il match tra Roma e Bologna è sicuramente tra le partite più interessanti della 33a giornata di Serie A La squadra allenata da Daniele De Rossi, dopo lo spavento causato dal malore di N'Dicka nel match contro l'Udinese, ritorna a giocare in campionato in una partita molto complicata. I giallorossi sono quinti in classifica con 55 punti, ma con una partita da recuperare, e se l'Italia si confermerà tra le prime due nel ranking UEFA, sarebbe qualificata alla prossima Champions League.

Sopra in classifica ai giallorossi, c'è il Bologna di Thiago Motta, che è in un periodo di leggero calo di forma, per via dei due pareggi consecutivi a reti bianche contro Frosinone e e Monza, ma rimangono saldi al quarto posto e quindi al momento qualificati in Champions League. Ecco ora dove vedere la partita in tv e streaming.

Roma-Bologna, dove vederla?

Roma e Bologna si sfideranno lunedì 22 aprile alle 18.30 e sarà trasmessa in streaming su Dazn, con l'app disponibile su smart tv, smartphone, tablet, pc e console. Sarà visibile anche su Sky in tv e in streaming su Now e Sky Go. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora.