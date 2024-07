Serie A, Napoli-Roma, Dazn o Sky? Dove vedere la partita

Al "Maradona" il Napoli giocherà nella 34a giornata di Serie A contro la Roma di Daniele De Rossi, in quella che sembra essere un'ultima chance per i campani di rimanere in scia per un posto in Europa nella prossima stagione. Ecco dove poter vedere la partita.

Nella 34a giornata di Serie A, il Napoli ospita la Roma nel "derby del Sole", in un match di grande importanza per le classifiche delle due squadre. I partenopei sono reduci dalla pesante sconfitta in casa dell'Empoli, rimanendo così all'ottavo posto con 49 punti, a tre lunghezze di ritardo dalla Lazio che al momento occupa l'ultimo posto utile per poter partecipare a una competizione europea nella prossima stagione. Mentre i giallorossi, hanno conquistato la semifinale di Europa League, superando il Milan, ma in campionato hanno perso nello scontro Champions League contro il Bologna, rimanendo così al quinto posto in classifica. Di seguito le informazioni su dove vedere la partita in tv e streaming.

Napoli-Roma, dove vedere la partita?

Il match si giocherà domenica alle 18, in contemporanea con Atalanta-Empoli, e sarà trasmessa in streaming su Dazn, con l'app disponibile su smart tv, smartphone, tablet, pc e console. Sarà visibile anche su Sky in tv e in streaming su Now e Sky Go.