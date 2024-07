Serie A, Sassuolo-Udinese dove vedere: streaming e diretta tv

In questa pagina tutte le informazioni utili per poter seguire Sassuolo-Udinese match di Serie A TIM: quando si gioca, l'orario e come seguirla in diretta tv live e streaming gratis: Sky Sport o DAZN? Si gioca al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia alle ore 15:00

Sassuolo-Udinese dove vedere: le ultime in vista del match. Lotta per la salvezza serratissima in questa stagione con ben 7 squadre raggruppate in soli 5 punti. Al Mapei si gioca la sfida tra il Sassuolo di Ballardini, penultimo con 23 punti, e l'Udinese di Cioffi, che grazie alla vittoria di 2 giornate fa all'Olimpico è riuscito a tenersi leggermente distante dalla zona retrocessione.

Sassuolo e Udinese si sono affrontate già 21 volte in tutte le competizioni, questo il bilancio:

4 vittorie Sassuolo

9 pareggi

8 vittorie Udinese

La sfida tra i due tecnici si disputerà nella giornata di lunedì 1 aprile 2024 nel palcoscenico del 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Il fischio d’inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Fabbri, è in programma alle ore 15:00. Al VAR ci saranno invece Abisso e Di Bello. In questa pagina le ultime e dove vederla in diretta tv e streaming live.

Sassuolo-Udinese: Info Canale Tv e Streaming

Partita: Sassuolo-Udinese

Sassuolo-Udinese Data: 1 aprile 2024

1 aprile 2024 Orario: 15:00

15:00 Canale tv: -

- Streaming: DAZN

Il match tra Ballardini e Cioffi sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime tre stagioni. Per poter vedere l'incontro è necessario scaricare l'App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili.

Sassuolo-Udinese in diretta anche su Sky? Al momento la partita tra i neroverdi e i friulani non sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. Infatti la tv satellitare ha deciso di trasmettere per la trentesima giornata altre partite di campionato.