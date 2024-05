Empoli-Roma, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN? Dove vedere Serie A

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in diretta tv e streaming Empoli-Roma, match valevole per la 38.a ed ultima giornata del campionato di Serie A e in programma domenica 26 maggio alle ore 20.45 allo stadio "Castellani" con i toscani che si giocano la permanenza in Serie A

Domenica 26 maggio, alle ore 20.45, allo stadio "Castellani", si disputerà il match Empoli-Roma, valido per la 38.a ed ultima giornata del campionato di Serie A. Prima di scoprire dove vedere Empoli-Roma in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

L'Empoli ha 33 punti (8 vittorie, 9 pareggi e 20 sconfitte) ed è reduce dal pareggio esterno contro l'Udinese (1-1). La Roma, invece, è al 6° posto con 63 punti (18 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte) e nell'ultimo turno ha battuto il Genoa (1-0) allo stadio "Olimpico". I toscani devono necessariamente vincere per centrare la promozione diretta, in caso di pareggio bisognerà guardare cosa accadrà in Frosinone-Udinese. I giallorossi, invece, sono certi della partecipazione alla prossima Europa League con una piccola speranza di qualificazione alla Champions League, possibile solo se l'Atalanta terminerà il suo campionato al 5° posto.

Empoli-Roma sarà diretta dal signor Davide Massa della sezione di Imperia, coaudiuvato da Tegoni e L. Rossi, mentre il quarto uomo sarà Rapuano. VAR ed AVAR saranno rispettivamente Aureliano e Abisso.

Empoli-Roma, le probabili formazioni

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszyński, Ismajli, Luperto; Gyasi, Fazzini, Marin, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Niang. All. Nicola.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka; El Shaarawy, Cristante, Bove, Angelino; Baldanzi, Pellegrini; Abraham. All. De Rossi.

Dove vedere Empoli-Roma, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Empoli-Roma, valevole per la 38.a ed ultima giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l'applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.

