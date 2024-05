Serie A, Empoli-Napoli: le probabili formazioni del match

Empoli e Napoli si sfidano nella 33a giornata di Serie A, con i toscani che cercano punti per la salvezza, mentre i partenopei vogliono conquistare un posto in Europa. Ecco le probabili formazioni delle squadre allenate da Davide Nicola e Francesco Calzona.

Partita interessante quella che andrà in scena allo stadio "Castellani" tra Empoli e Napoli: vediamo le probabili formazioni del match. Il tecnico dei toscani, Davide Nicola, deve far fronte, oltre all'assenza di Ebuehi fino al termine della stagione, anche a quella di Ismajli che però potrebbe recuperare almeno per la panchina.

Qualche difficoltà in più invece per la formazione del Napoli di Calzona, che sarà costretto a rivoluzionare la difesa per via delle squalifiche di Rrahmani e Mario Rui. A questi si aggiunge l'assenza di Oliveira per infortunio ed anche Juan Jesus è in dubbio per la trasferta toscana.

Le probabili formazioni di Empoli-Napoli

Il match si giocherà sabato alle 18, e ci sono ancora alcuni dubbi sull'11 da schierare per entrambe le squadre. Nei toscani, Cerri potrebbe essere riconfermato nel ruolo di prima punta al posto di Niang, pronto ad entrare a gara in corso. Mentre il Napoli giocherà con una difesa rivoluzionata, dove si rivedrà anche Mazzocchi nel ruolo di terzino sinistro, mentre per gli altri reparti avanti con i soliti titolari. Ecco le probabili formazioni di Empoli-Napoli:

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, S. Bastoni, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.