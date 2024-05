Serie A, Sassuolo-Inter: Sky o Dazn? Dove vedere la partita

L'Inter, già vincitrice dello Scudetto, sabato sera giocherà contro il Sassuolo a Reggio Emilia, in una partita da dentro o fuori per i neroverdi, che hanno bisogno di vincere per sperare nella salvezza. Ecco dove vedere la partita in tv e streaming.

Nella 35a giornata di Serie A, il Sassuolo ospita al "Mapei Stadium" l'Inter campione d'Italia. Una partita sicuramente molto difficile per i neroverdi, nonostante la squadra di Simone Inzaghi non abbia particolari motivazioni, se non quella di raggiungere i 100 punti in classifica. Il Sassuolo, nonostante l'arrivo di Davide Ballardini, non è riuscito a cambiare passo ed al momento si trova al penultimo posto in campionato con 26 punti e viene da due pesanti sconfitte consecutive contro Lecce e Fiorentina. Mentre i nerazzurri continuano a vincere, anche nell'ultima giornata è arrivato il successo contro il Torino, battuto grazie a una doppietta di Calhanoglu. Ecco tutte le informazioni su dove vedere la partita.

Sassuolo-Inter, ecco dove vedere

La partita tra Sassuolo ed Inter si giocherà sabato alle 20.45 e e sarà trasmessa in streaming su Dazn, con l'app disponibile su smart tv, smartphone, tablet, pc e console. Sarà visibile anche su Sky in tv e in streaming su Now e Sky Go.