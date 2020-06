Dove vedere Chievo Frosinone, streaming e diretta TV Serie B

Dove vedere Chievo Frosinone, presentazione del match. Alle ore 21 di lunedì 29 giugno allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona il Chievo di Alfredo Aglietti ospita il Frosinone di Alessandro Nesta, il match è valido per la 31.a giornata del campionato di Serie B. Ecco il cammino delle formazioni di Chievo e Frosinone in questo campionato: i clivensi sono in piena corsa per un piazzamento finale nella griglia playoff, infatti occupano l’8.a posizione con 42 punti (10 vittorie, 12 pareggi e 8 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta interna contro lo Spezia per 1-3; i ciociari, invece, sono scivolati in 5.a posizione con 48 punti (13 vittorie, 9 pareggi ed 8 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta interna dello ‘Stirpe’ per 0-2 contro il Cittadella. Chievo-Frosinone sarà diretta dal signor Luca Massimi della sezione di Termoli, coaudiuvato dai signori Gianluca Sechi di Sassari e Davide Miele di Torino, mentre il quarto uomo sarà il signor Santoro.

Dove vedere Chievo Frosinone, diretta TV e streaming

Dove vedere Chievo Frosinone in TV e streaming. Queso match valido per la 31.a giornata del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.

Dove vedere Chievo Frosinone, i precedenti. Le due squadre si sono affrontate in ben quattro occasioni, tre volte in campionato e uno in Coppa Italia. In tutte e quattro le volte si è imposto il Chievo. Il match d’andata giocato allo ‘Stirpe’ fu vinto dai ciociari per 2-0.