DOVE VEDERE CITTADELLA PERUGIA STREAMING E DIRETTA TV – Il 31° turno del campionato di Serie B mette di fronte due squadre con ambizioni simili, e con soli 9 punti di distacco. La classifica di Serie B è, però, molto compressa, pertanto il Cittadella si trova al quarto posto con 49 punti mentre il Perugia si trova al tredicesimo posto con 40 punti. Per il Grifone, la salvezza è ormai quasi raggiunta, sebbene la zona retrocessione disti una decina di punti: i playoff sono invece ad un passo, a soli due punti, con il Chievo ottavo a 42.

DOVE VEDERE CITTADELLA PERUGIA – Il Cittadella è partito fortissimo dopo il lockdown: due partite con altrettante vittorie, entrambe fuori casa ed entrambe per 2-0. Subito 4 gol fatti (sebbene tre siano arrivati su rigore) e nessuno subito, ma soprattutto la vittoria a Frosinone che sta facendo crescere le ambizioni ed i sogni del club veneto. Per i granata, però, solo un punto negli ultimi due incontri casalinghi: sarà un Perugia corsaro?

Perugia che, invece, dopo le cinque sconfitte consecutive prima del lockdown che avevano “ucciso” le idee di playoff del club, sta ritrovando piano piano il sorriso, con quattro punti nelle ultime due. Vittoria ad Ascoli e pareggio interno contro il Crotone secondo, un buon bottino insomma. Se entrambe vogliono coltivare il sogno Serie A, però, servono i tre punti: appuntamento domani 29 giugno alle ore 21.

Serie B, dove vedere Cittadella Perugia in streaming e in tv

Si gioca a Cittadella, allo stadio Tombolato, questa sfida d'alta quota, in cui nessuna delle due squadre vuol sbagliare per mantenere vivi i propri obiettivi. Il match di Serie B, valido per la 31° giornata (venerdì 26 giugno alle ore 21), sarà trasmesso in diretta tv e streaming sulla piattaforma pay tv DAZN.