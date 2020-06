Dove vedere Cosenza-Trapani streaming e diretta tv, Serie B lunedì 29 giugno

Importante sfida salvezza quella che andrà di scena lunedì 29 giugno al San Vito “Gigi Marulla” tra Cosenza e Trapani. Le due squadre sono rispettivamente al terzultimo e penultimo posto in classifica, separate solamente da soli due punti. Il match è valido per la 31a giornata del campionato di Serie B e il futuro di entrambe le compagini è ancora tutto da scrivere a 8 giornate dal termine del campionato. Il Cosenza è solamente a due punti dalla zona play-out e a 6 dalla zona salvezza.

Avendo due punti in più dei siciliani, gli uomini di Occhiuzzi sono certamente avvantaggiati e a far sperare il tecnico del Cosenza, è lo stato di forma della sua squadra. Infatti, i rossoblu vengono da due vittorie consecutive, ottenute con il nuovo allenatore. I tre punti sono arrivati contro Entella e Cremonese e la nota positiva è il ritorno al gol del francese Riviere, autore di 9 reti in questo campionato. L’ex Monaco sarà senza dubbio uno degli osservati speciali della partita. Assenza pesante quella di Riccardo Idda per Occhiuzzi, squalificato per via dell’espulsione per doppia ammonizione di Cremona.

Il Trapani non è da meno dato che che tra le file dei granata, mancherà uno dei bomber più prolifici di questo campionato di Serie B: Stefano Pettinari non sarà della partita per somma di ammonizioni. Un’assenza decisamente molto importante per i siciliani. Pettinari ha realizzato 16 reti in questa stagione e nell’ultima gara contro il Pordenone – vinta 3-0 dalla squadra di Castori – è andato in gol per due volte. Calcio d’inizio ore 21, lunedì 29 giugno.

Cosenza-Trapani streaming e diretta tv, dove vedere Serie B lunedì 29 giugno

Il match di Serie B, Cosenza-Trapani, valido per la 31a giornata di Serie B 2019/20 in programma lunedì 29 giugno alle ore 21, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN, piattaforma che detiene i diritti del campionato cadetto.