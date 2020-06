DOVE VEDERE CREMONESE COSENZA STREAMING E DIRETTA TV – Continua la Serie B, un campionato dove è già di fatto deciso il primo posto, con il Benevento che può conquistare la promozione matematica in questa giornata, ma che è ancora molto incerto nelle varie altre lotte. Tra queste, avvincente è la lotta salvezza che vede coinvolte Cremonese e Cosenza, protagoniste di uno scontro diretto in lombardia domani, venerdì 26 giugno alle ore 21.

DOVE VEDERE CREMONESE COSENZA – La Cremonese è ripartita forte battendo 3-1 l’Ascoli a domicilio, salvo poi cadere sotto i colpi del Benevento per 1-0 nello scorso turno. La squadra grigiorossa si trova ora a pari punti con il Venezia (33 punti), ma davanti grazie alla differenza reti: questo non è un dettaglio, visto che il Venezia attualmente è dentro alla zona playout. Per quanto riguarda il Cosenza, invece, è arrivata una vittoria di vitale importanza nell’ultimo turno, perché permette ai calabresi di salire a 27 punti e di portarsi a -5 dall’Ascoli, attualmente l’ultima squadra ad occupare un posto in zona playout: è una vittoria che dà speranza, perché adesso si può davvero credere ad una incredibile ed impensata salvezza. Sarà dunque una sfida all’ultimo sangue, e nessuna delle due vuole perdere punti: calcio d’inizio venerdì 26 giugno alle 21.

Serie B, dove vedere Cremonese Cosenza streaming e in tv

L'imperdibile sfida salvezza tra Cremonese – Cosenza avrà luogo allo stadio Giovanni Zini di Cremona, dunque i lombardi proveranno a sfruttare il fattore campo che, all'andata, era stato favorevole ai padroni di casa cosentini (2-0 il risultato in quella occasione). Il match di Serie B, valido per la 29° giornata venerdì 26 giugno alle ore 21, sarà trasmesso in diretta tv e streaming sulla piattaforma pay tv DAZN.