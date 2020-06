Dove vedere Juve Stabia Livorno, streaming e diretta TV Serie B

Dove vedere Juve Stabia Livorno, presentazione del match. Alle ore 21 di venerdì 26 giugno allo stadio ‘Romeo Menti’ di Castellamare di Stabia la Juve Stabia di Fabio Caserta ospita il Livorno di Antonio Filippini, il match è valido per la 30.a giornata di Serie B. Ecco il cammino delle formazioni di Juve Stabia e Livorno in questo campionato di Serie B: le ‘vespe’ occupano la 14.a posizione con 36 punti (10 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte) con 3 punti di margine sulla zona playout e sono reduci dalla sconfitta pesante per 3-1 contro il Pescara rimediata allo stadio ‘Adriatico’; gli amaranto, invece, sono ultimi in classifica con soli 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi e 19 sconfitte) con una salvezza sempre più complicata e sono reduci dalla sconfitta interna per 0-2 contro il Cittadella. Juve Stabia-Livorno sarà diretta dal signor Ivan Robilotta, coaudiuvato dai signori Cipressa e Perrotti, mentre il quarto uomo sarà il signor Marini.

Dove vedere Juve Stabia Livorno, diretta TV e streaming

Dove vedere Juve Stabia Livorno in TV e streaming. Questo match valido per la 30.a giornata del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.

Dove vedere Juve Stabia Livorno, i precedenti. Le due squadre si sono incontrate prima del match di domani sera solo 2 volte, in entrambe le occasioni si è imposto il Livorno. La gara d’andata fu vinta dai toscani per 2-1.