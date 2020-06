Dove vedere Livorno-Venezia streaming e diretta tv, Serie B lunedì 29 giugno

Il calcio italiano non si ferma e la Serie B prosegue questo lunedì con la 31a giornata, che vedrà di scena il match Livorno-Venezia. Il Livorno di Antonio Filippini è in una situazione di classifica disperata nonostante l’ultima vittoria esterna per 3-2 sul campo della Juve Stabia. Tre punti che hanno dato morale ai toscani, anche se non sono serviti per uscire dall’ultima posizione in classifica. La zona salvezza dista 15 punti e la permanenza nella serie cadetta sembra oramai svanita, ma in ogni caso il Livorno vuole trovare una certa continuità con il tentativo di concludere questa stagione nel migliore dei modi, magari vincendo in casa contro il Venezia. Il Livorno dovrà fare a meno di Porcino, espulso nell’ultima sfida di Castellammare di Stabia.

I lagunari sono a ridosso della zona play-out con 36 punti e di certo la situazione non è tranquilla con ancora 9 giornate da disputare. Così come il Livorno, anche il Venezia viene da una vittoria con l’Ascoli per 2-1 firmata Aramu e Firenze, seguita allo scialbo pari a reti inviolate con il Pordenone. Una vittoria consentirebbe alla compagine di Dionisi di migliorare la propria posizione di classifica mettendosi al sicuro, magari tentando pure a un clamoroso approdo nei play-off qualora le cose proseguano per il meglio. Calcio d’inizio ore 21, lunedì 29 giugno.

Livorno-Venezia streaming e diretta tv, dove vedere Serie B lunedì 29 giugno

