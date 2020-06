DOVE VEDERE PORDENONE ENTELLA STREAMING E DIRETTA TV – Per il 31° turno di Serie B, ecco di fronte due neopromosse che stanno compiendo un ottimo percorso in questo campionato: in Friuli si sfidano Pordenone-Entella, squadre rispettivamente al sesto ed al nono posto divise da soli 5 punti in classifica. Partite con ambizioni diverse, ora si trovano in piena lotta per i playoff: con un campionato così, con squadre compresse in pochi punti, sbagliare una partita può essere letale, soprattutto ad 8 giornate dal termine.

DOVE VEDERE PORDENONE ENTELLA – I friulani padroni di casa del Pordenone, dopo aver ottenuto tre vittorie nelle ultime tre sfide prima del lockdown, sono ripartiti a rilento ottenendo un solo punto in due partite. Peraltro, il Pordenone affrontava due match sulla carta non proprio proibitivi, contro il Venezia in lotta per non andare in Serie C (0-0) e contro il Trapani penultimo ed ormai spacciato (3-o per i siciliani).

Per l’Entella, invece, sono arrivate una vittoria ed una sconfitta, rispettivamente contro Cosenza e Salernitana: i chiavaresi sono ora al nono posto, ad un solo punticino dal Chievo ottavo che occupa l’ultima posizione disponibile per disputare i playoff. A questo punto, nonostante fosse partita con l’ambizione di salvarsi soltanto, adesso diventa quasi un obbligo e una responsabilità provare a prendersi i playoff.

Serie B, dove vedere Pordenone Entella in streaming e in tv

Il match che disputerà alla Dacia Arena di Udine avrà inizio alle ore 21 di lunedì 29 giugno: un match che potrebbe rivelarsi appassionante ed avvincente, tra due squadre quadrate e decise a chiudere bene il campionato. La sfida tra Pordenone e Entella sarà trasmesso in diretta tv e streaming sulla piattaforma pay tv DAZN.