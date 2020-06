Dove vedere Pisa Pescara in tv e streaming: Rai Sport o Dazn?

Il Pisa sfida il Pescara nello scontro valido per la 30ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle probabili formazioni a dove vedere il match in tv e streaming su Rai Sport o DAZN.

Il Pisa sfida il Pescara di Nicola Legrottaglie nel big match della 30ª giornata di Serie B, che mette in palio punti pesanti per la zona salvezza: chi perde infatti rischia di essere risucchiato nella lotta per non retrocedere. Il Pisa è 13ª in classifica con 37 punti, frutto di 9 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte, mentre gli abruzzesi sono al 12° posto a quota 38, con un cammino di 11 successi, 5 pareggi e 13 k.o. e un distacco di 1 lunghezza sul Pisa, avversario di questa sera all’ Arena Garibaldi.



Tra qualche alto e basso, la stagione dei nerazzurri toscani sta procedendo dritta e tranquilla verso la salvezza, visti i quattro punti sulla zona playout. Molto meglio le prestazioni casalinghe, dove sono arrivate sei vittorie e quattro sconfitte, con le ultime due portatrici di bottino pieno (1-0 con Livorno e Perugia). Dopo due ko in trasferta, Benevento e Spezia, la classifica del Delfino si era fatta complicata e la gara con la Juve Stabia pareva una sorta di crocevia. Esame superato dalla squadra di Legrottaglie, che pecca ancora nel reparto arretrato avendo concesso gol per l’ottava gara consecutiva. E che, in trasferta, ha da cancellare una serie di 4 ko di fila.

In questa pagina tutte le informazioni su Pisa-Pescara: dalle notizie sulle probabili formazioni a come seguire il match in diretta tv e streaming su Rai Sport o Dazn.



Dove vedere Pisa Pescara: canale Tv e streaming

Partita: Pisa-Pescara

Data: 26 giugno 2020

Orario: 21.00

Canale tv: NESSUNA COPERTURA

Streaming: Dazn

Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand

Dove vedere Pisa Pescara in streaming live su Dazn

La partita Pisa-Pescara, match valido per la 30° giornata di Serie BKT, sarà trasmessa in diretta streaming live da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche in tv, se si è in possesso di un moderno modello smart compatibile con la app, o se si collega al televisore una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o ancora un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match non sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport +HD.

La gara sarà visibile in diretta streaming anche su personal computer e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili, scaricando l’applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto. La telecronaca sarà curata da Riccardo Mancini.

Pisa-Pescara, le probabili formazioni

Pisa (3-5-2): Gori; Birindelli, Caracciolo, Benedetti, Lisi; Gucher, De Vitis, Marin; Soddimo; Marconi, Masucci. All.: D’Angelo



Pescara (4-4-2): Fiorillo; Masciangelo, Bettella, Scognamiglio, Crecco; Zappa, Busellato, Kastanos, Memushaj; Pucciarelli, Galano. All.: Legrottaglie