Questa sera alle ore 21 allo stadio Castellani (a porte chiuse) si disputerà il match Empoli-Benevento, valevole per la 30.a giornata del campionato di Serie B con la squadra campana che ormai sta facendo il conto alla rovescia per festeggiare il ritorno nella massima serie visto che ha 24 punti di vantaggio sul Frosinone, attualmente terzo, mentre la formazione toscana sta lottando per un posto playoff e sono due i punti da recuperare sull’ottava (Chievo 42). Prima di andare ad analizzare le formazioni, ricordiamo che Empoli Benevento sarà trasmessa in diretta tv e streaming.

Formazioni Empoli Benevento, le ultimissime

L’allenatore dei padroni di casa Pasquale Marino ha tre giocatori acciaccati, ovvero La Mantia, Maietta e Tutino e solo quest’ultimo potrebbe partire dall’inizio (altrimenti è pronto Ciciretti), mentre l’unico infortunato è il difensore Pinna. Nel consueto 4-3-3 il portiere sarà Brignoli con linea difensiva da destra verso sinistra formata da Fiamozzi, Romagnoli, Sierralta e Balkovec, centrocampo con un ballottaggio per il posto da centrale Ricci-Stulac con il primo favorito, mentre ai lati Frattesi e Henderson, mentre in attacco ecco pronti Bajrami e Mancuso, con Tutino o Ciciretti ultimo tassello.

Il tecnico degli ospiti Filippo Inzaghi dovrà fare a meno di Volta squalificato per una giornata più gli infortunati Antei, Letizia e Viola; le scelte per il modulo 4-2-3-1 dei giallorossi per quanto riguarda difesa e centrocampo dovrebbero essere definitive con Montipò tra i pali, Tuia e Caldirola centrali e ai loro lati Maggio e Barba, in mezzo al campo Schiattarella perno centrale, a destra Hetemaj e a sinistra Tello, mentre in attacco il ballottaggio per giocare come unica punta è tra Moncini-Coda con il primo leggermente favorito, mentre i due che giocheranno dietro sono Kragl e uno tra Improta-Insigne con i due che partono alla pari.

Per quanto riguarda i diffidati, l’Empoli ne avrà solamente uno, ossia il centrocampista Frattesi, invece il Benevento tre, oltre all’allenatore Filippo Inzaghi: Caldirola, Coda e Kragl.

Probabili formazioni Empoli Benevento

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Sierralta, Balkovec; Frattesi, Ricci, Henderson; Bajrami, Mancuso, Tutino.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Tuia, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Tello; Insigne (Improta), Sau; Moncini.