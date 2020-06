Dove vedere Empoli-Benevento, streaming e diretta tv Serie B venerdì 26 giugno

Il lockdown non ha fatto rallentare la marcia trionfale del Benevento di Filippo Inzaghi dalla Serie B verso la A. I sanniti sono tornati in campo contro la Cremonese lo scorso 21 giugno a distanza di quasi quattro mesi – ultima sfida in casa con il Pescara – riuscendo a portare a casa i tre punti grazie al gol di Roberto Insigne. Settima vittoria consecutiva per la capolista di Serie B che viene da 20 risultati utili consecutivi, caratterizzati da 17 vittorie e tre pareggi. Veramente una macchina da guerra questo Benevento e che in caso di vittoria con l’Empoli venerdì 26 giugno, potrà festeggiare l’approdo matematico in Serie A con ben otto giornate d’anticipo.

Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand

Al Benevento potrebbe bastare pure un pareggio al Castellani per la promozione in Serie A, qualora il Cittadella vinca con il Frosinone e lo Spezia non batta il Chievo. Insomma, tutti sono pronti a festeggiare a Benevento, anche se l’Empoli non può permettersi passi falsi in chiave play-off. I toscani sono solamente a due punti dal Chievo, che essendo all’ottavo posto può ambire a disputate il play-off per la Serie A. La partita non sarà dunque semplice, ma questo Benevento sembra davvero imbattibile. Come ha affermato recentemente Inzaghi, questa squadra dei record verrà ricordata negli anni a venire. Calcio d’inizio venerdì 26 giugno, ore 21. Se volete sapere quali sono le probabili formazioni, cliccate qui.

Empoli-Benevento streaming e diretta tv, dove vedere Serie B venerdì 26 giugno ore 21

Il match di Serie B, Empoli-Benevento, valido per la 29a giornata di Serie B e in programma venerdì 26 giugno alle ore 21, sarà trasmesso in diretta tv e streaming sulla piattaforma pay tv DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese.