Serie B, probabili formazioni Spezia Pisa: le ultissime

Questa sera alle ore 21 Spezia Pisa si incontreranno allo stadio Alberto Picco per il 31° turno del campionato cadetto; il tecnico dei padroni di casa Vincenzo Italiano non avrà a disposizione quattro infortunati: il difensore Juan Ramos, i centrocampisti Matteo Ricci e Bidaoui, infine l’attaccante Federico Ricci. Ben sei i diffidati per la squadra ligure, ovvero Bartolomei, Salva Ferrer, Guojohnsen, Maggiore, Mastinu e Nzola.

L’allenatore degli ospiti avrà tutta la rosa al completo ad eccezione del difensore Lisi, squalificato per una giornata, mentre sono tre i diffidati tra le fila nerazzurre: Caracciolo, Pinato e Soddimo.

In precedenza abbiamo parlato anche di dove vedere Spezia-Pisa in tv e streaming, ora però è arrivato il momento di scoprire come scenderanno in campo le due squadre.

Probabili formazioni Spezia Pisa: le scelte dei due allenatori

La formazione ligure scenderà in campo con il 4-3-3 che prevede Scuffet in porta, difesa a quattro da destra a sinistra formata da Ferrer, Capradossi, Erlic e Marchizza; regista in mezzo al campo Maggiore con Bartolomei e Mora ai suoi lati, mentre tridente offensivo con Galabinov punta centrale e sugli esterni Bidaoui e Ragusa.

La squadra toscana giocherà con il 4-3-1-2: Gori tra i pali, centrali difensivi Caracciolo e Varnier, terzini Pisano e Birindelli; a centrocampo De Vitis perno centrale, Marin a destra e Siega a sinistra, infine dietro alla coppia di attaccanti Vido-Masucci, dovrebbe agire Soddimo.

Spezia (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Capradossi, Erlic, Marchizza; Bartolomei, Maggiore, Mora; Bidaoui, Galabinov, Ragusa.

Pisa (4-3-1-2): Gori; Pisano, Caracciolo, Varnier, Birindelli; Marin, De Vitis, Siega; Soddimo; Vido, Masucci.