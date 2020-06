Questa sera alle ore 21 allo stadio Alberto Picco si disputerà il match Spezia Pisa valevole per la 31.a giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa dopo il rientro in campo ha ottenuto due successi in altrettante partite contro Empoli (1-0) e Chievo (1-3) che le hanno permesso di arrivare al terzo posto con 50 punti a -1 dal Crotone attualmente secondo, che a fine stagione vale la promozione diretta in Serie A. Anche gli ospiti sono tornati in maniera positiva con un pareggio sul campo della Salernitana per 1-1 e la vittoria casalinga 2-1 contro il Pescara grazie a Soddimo che ha segnato la rete decisiva al 96′. Nerazzurri ora undicesimi a 40 punti a -2 dall’ottavo posto, ultimo valido per la qualificazione ai playoff.

Sarà un match da non perdere quello tra le formazioni di Spezia e Pisa: scopriamo quindi dove sarà trasmessa questa importante gara.

Serie B, dove vedere Spezia Pisa in tv e streaming

Il match Spezia Pisa in programma alle ore 21 sarà trasmesso in diretta su DAZN, con telecronaca di Cristiano Puccetti; la gara del Picco sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.

Pisa-Spezia: precedenti e designazione arbitrale

I precedenti in terra ligure tra le due formazioni sono ben 33 con i padroni di casa in vantaggio con 16 vittorie contro le 9 degli ospiti e 8 pareggi; l’ultimo match giocato al Picco risale alla stagione cadetta 2016-17 con il risultato finale di 0-0. Nella gara d’andata disputato all’Arena Garibaldi lo scorso 9 novembre i nerazzurri hanno vinto per 3-2 in rimonta con rete decisiva al 92′ di Benedetti.

L’arbitro dell’incontro sarà Davide Ghersini della sezione di Genova che sarà coadiuvato dagli assistenti Luigi Rossi di Rovigo e Riccardo Annaloro di Collegno (Torino), mentre il quarto uomo sarà Enrico Maggio di Lodi.