Venezia Ascoli streaming e diretta tv Serie B: ecco dove vederla

Venezia Ascoli streaming e diretta tv, ecco dove vedere Serie B.

Allo Stadio Pierluigi Penzo va in scena il match Venezia – Ascoli, gara valida per la 30° giornata di Serie B. La sfida sarà molto accesa: le due squadre sono divise da un solo punto in classifica (Venezia 33, Ascoli 32) e si trovano entrambe in zona playout. Il ritorno in campo è stato meno amaro per il Venezia: la squadra di Dionisi ha pareggiato 0-0 contro il Pordenone, mentre l’Ascoli ha perso sia con la Cremonese (recupero 25° giornata) sia con il Perugia. La gara d’andata, andata in scena lo scorso due novembre allo Stadio Cino e Lillo Del Duca, finì con il risultato di 1-1 grazie alle reti di Da Cruz e Zigoni. La sfida tra Ascoli e Cremonese è in programma questa sera alle ore 21.

Serie B, dove vedere Venezia Ascoli streaming e diretta tv

Il match di Serie B, Venezia – Ascoli, sarà trasmesso in diretta su DAZN a partire dalle ore 21. L’applicazione DAZN è possibile scaricarla sul vostro smartphone, sulla vostra Smart TV, sul vostro PC o tablet, sulle console PS4 e Xbox One o sulla stick Now Tv. Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand.