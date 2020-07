La Reggina, fresca di promozione in Serie B, sta scandagliando il mercato per fornire all’allenatore Domenico Toscano, una squadra in grado di disputare una buona stagione come la piazza amaranto merita e in quest’ottica il ds Massimo Taibi si sta muovendo molto bene per cercare di portare in riva allo Stretto sia giocatori giovani ma allo stesso tempo di qualità, sia giocatori esperti come il francese Jeremy Menez acquistato dieci giorni fa dal Paris FC.

Calciomercato Reggina: un difensore in arrivo e altri tre giocatori nel mirino

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare (si aspetta solo l’ufficialità) il difensore centrale lussemburghese Tim Hall, attualmente svincolato e dove in quest’ultima stagione ha giocato con gli ucraini del Karpaty (diciotto presenze e una rete). Il mancino classe ’97 è alto 190 cm e molto forte fisicamente soprattutto nel gioco aereo e all’occorrenza può giocare anche come terzino sinistro; ovviamente non avendo grande esperienza nel calcio che conta è ancora da formare ma sicuramente in un ambiente come quello amaranto potrà crescere bene.

Un altro colpo a parametro zero nel mirino è quello del centrocampista Lorenzo Crisetig, ex di Cagliari, Bologna, Crotone, Frosinone, Benevento e in questa stagione facente parte della rosa degli spagnoli del Mirandes (Serie B spagnola); al classe ’93 verrebbero affidate le chiavi della regia della squadra, grazie soprattutto alla sua buona visione di gioco e al buon senso della posizione, ma quando serve può adattarsi anche al ruolo di mezzala o di trequartista.

Per quanto riguarda il capitolo portieri, se stanno seguendo due: il primo è lo svincolato classe ’85 Emiliano Viviano, la scorsa stagione in prestito alla Spal (da gennaio a giugno, 17 presenze) dallo Sporting Lisbona, tornato in Portogallo la scorsa estate, quest’anno non è stato mai utilizzato, tant’è che nello scorso gennaio l’Inter ci aveva fatto un pensierino visto che aveva Handanovic infortunato, ma poi non se ne è fatto più nulla.

Il secondo portiere invece è Marco Carnesecchi, in forza al Trapani formazione di Serie B ma di proprietà dell’Atalanta dove è cresciuto nelle giovanili vincendo il campionato Primavera nella stagione 2018-19. In questo torneo con i siciliani 27 presenze e buone prestazioni grazie anche alle quali la sua squadra è ancora in lotta per la permanenza nella serie cadetta. Per lui cinque presenze (nessuna rete subita) nell’Under 21, dove ha debuttato lo scorso settembre nell’amichevole contro la Moldavia (4-0 per gli azzurri il risultato finale) e con il tecnico Paolo Nicolato che lo considera titolare a tutti gli effetti.