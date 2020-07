Dove vedere Ascoli Empoli streaming e diretta tv, match Serie B lunedì 13 luglio

Le due vittorie consecutive con Cosenza e Salernitana hanno aumentato notevolmente le speranze di salvezza dell’Ascoli di Dionigi in questa Serie B 2019/20. I marchigiani sono ancora in zona play-out, precisamente al sedicesimo posto con 39 punti. Praticamente a un punto dalla zona salvezza occupata dal Venezia. A 6 giornate dalla fine, per gli uomini di Dionigi è vietato sbagliare e la sfida contro l’Empoli sarà cruciale per la permanenza nella serie cadetta.

I toscani non sono affatto un avversario semplice per via della serrata lotta play-off che li vede coinvolti. Infatti, l’Empoli è al settimo posto in classifica e se vuole ottenere il pass per gli spareggi che gli garantirebbero la Serie A, dovranno battere a tutti i costi l’Ascoli. I ragazzi di Marino vengono da due vittorie consecutive con Venezia e Frosinone. Ciò testimonia il grande stato di forma dell’Empoli così come i suoi diretti avversari. Dunque la sfida si farà di certo interessante quanto drammatica, anche se con obiettivi di classifica decisamente differenti. Il bomber Mancuso dell’Empoli sarà l’osservato speciale del match, avendo segnato in stagione ben 11 reti. Tra le fila dell’Ascoli, occhio a Scamacca – autore di 9 reti – che durante questa settimana si è allenato a parte. Calcio d’inizio ore 21, lunedì 13 luglio.

Ascoli-Empoli streaming e diretta tv, dove vedere Serie B lunedì 13 luglio

Il match di Serie B, Ascoli-Empoli, in programma lunedì 13 luglio alle ore 21, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN. Piattaforma che detiene i diritti tv del campionato cadetto.