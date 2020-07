Dove vedere Benevento-Venezia streaming e diretta tv, match Serie B venerdì 10 luglio

Benevento-Venezia sarà un match di vitale importanza solamente per i veneti, in piena bagarre per la salvezza in questo campionato di Serie B 2019/20. Com’è noto, il Benevento di Filippo Inzaghi ha vinto il campionato cadetto in largo anticipo dopo una stagione di vero dominio per i giallorossi. L’ultima sconfitta contro il Crotone è stata a dir poco indolore per la compagine di Inzaghi, che si appresta ad affrontare il Venezia in tutta tranquillità.

Il match però sarà speciale per l’ex attaccante del Milan. Il suo passato vincente a Venezia non può essere dimenticato, dato che i veneti sono tornati nella serie cadetta proprio grazie a Super Pippo nel 2016/17. I lagunari devono vincere se non vogliono complicarsi la vita in chiave salvezza. Lo spettro dei play out è vicino e gli uomini di Dionisi e l’ultima sconfitta interna con l’Empoli dovrà essere archiviata con i tre punti contro il Benevento. Calcio d’inizio ore 21, venerdì 10 luglio.

Benevento-Venezia streaming e diretta tv, dove vedere Serie B venerdì 10 luglio

Il match di Serie B valido per la 33a giornata, Benevento-Venezia, in programma venerdì 10 luglio alle ore 21, sarà trasmesso in diretta tv e streaming sulla piattaforma pay tv DAZN. La piattaforma detiene i diritti del campionato cadetto in questa stagione.