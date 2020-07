Dove vedere Cittadella Crotone, streaming e diretta TV Serie B

Dove vedere Cittadella Crotone, presentazione del match. Alle ore 21 di venerdì 10 luglio allo stadio ‘Tombolato’ (a porte chiuse) il Cittadella di Roberto Venturato ospita il Crotone di Giovanni Stroppa, il match è valido per la 33.a giornata del campionato di Serie B. Ecco il cammino delle formazioni di Cittadella e Crotone in questo campionato: i veneti occupano la 4.a posizione con 52 punti (15 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta dell’ Arena Garibaldi contro il Pisa per 2-0; i ‘pitagorici’, invece, occupano la 2.a posizione in classifica con 55 punti (16 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte) e sono reduci dalla vittoria per 3-0 contro il Benevento all’ Ezio Scida.

Cittadella Crotone sarà diretta dal signor Marco Serra di Torino, coaudiuvato dai signori Pagnotta e Muto, mentre il quarto uomo sarà il signor Amabile.

Dove vedere Cittadella Crotone, diretta TV e streaming

Dove vedere Cittadella Crotone in TV e streaming. Questo match valido per la 33.a giornata del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.



Dove vedere Cittadella Crotone, i precedenti. I precedenti tra queste due squadre giocati al ‘Tombolato’ sono ben 9 con 6 vittorie in favore del Cittadella, 2 pareggi ed 1 vittoria in favore del Crotone. La gara d’andata giocata all’Ezio Scida si concluse con il punteggio di 1-1.