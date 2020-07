Dove vedere Cosenza-Ascoli streaming e diretta tv, match Serie B venerdì 3 luglio

Sarà un incontro determinante per la salvezza quello tra il Cosenza di Occhiuzzi e l’Ascoli di Dionigi che andrà in scena venerdì 3 luglio alle ore 21. I rossoblu vogliono dimenticare il deludente pareggio interno contro il Trapani e ritornare alla vittoria: il percorso di Occhiuzzi da quando siede sulla panchina del Cosenza in queste tre partite è stato ottimo, caratterizzato da due vittorie con Entella e Cremonese prima della battuta d’arresto con il Trapani. Raggiunto solamente nei minuti finali grazie al gol di Asencio in pieno recupero.

Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand

Dionigi invece avrà il suo ben da fare con l’Ascoli. La squadra marchigiana è due punti sopra il Cosenza, al diciassettesimo posto in zona play out ma non vince da ben 10 giornate. La vittoria non è arrivata nemmeno nell’ultima gara con il Crotone, impresa che era in ogni caso proibitiva. La prestazione è stata però incoraggiante per i giocatori e per il nuovo tecnico Dionigi, che però in due giornate ha collezionato una sconfitta e un pari, non riuscendo ancora a dare una scossa alla squadra. Si preannuncia dunque un match infuocato con il Cosenza per la salvezza. Calcio d’inizio ore 21, venerdì 3 luglio.

Cosenza-Ascoli streaming e diretta tv, dove vedere Serie B venerdì 3 luglio

Il match di Serie B, Cosenza-Ascoli, in programma venerdì 3 luglio alle ore 21, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN, piattaforma che detiene i diritti del campionato cadetto. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese.