Dove vedere Cosenza Pisa, streaming e diretta TV Serie B

Dove vedere Cosenza Pisa, presentazione del match. Alle ore 21 di venerdì 24 luglio allo stadio ‘San Vito-Gigi Marulla’ (a porte chiuse) il Cosenza di mister Roberto Occhiuzzi ospita il Pisa di mister Luca D’Angelo, il match è valido per la 36.a giornata del campionato di Serie B. Ecco il cammino delle formazioni di Cosenza e Pisa in questo campionato: i padroni di casa inseguono il sogno salvezza, infatti i calabresi occupano la 18.a posizione in classifica con 37 punti (9 vittorie, 10 pareggi e 16 sconfitte) e sono reduci dalla vittoria esterna per 1-2 contro il Pordenone, la zona playout é distante 4 punti, mentre la salvezza diretta é distante 5 punti. I toscani invece dopo aver raggiunto matematicamente la salvezza diretta, adesso puntano ad un piazzamento playoff con l’attuale 8.a posizione con 50 punti (13 vittorie, 11 pareggi ed 11 sconfitte) e sono reduci dalla vittoria interna per 3-2 contro il Trapani. Cosenza Pisa sarà diretta dal signor Antonio Rapuano di Rimini, coaudiuvato dai signori Capaldo e Di Gioia, mentre il quarto uomo sarà il signor De Santis.

Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand

Dove vedere Cosenza Pisa, diretta TV e streaming

Dove vedere Cosenza Pisa in TV e streaming. Questo match valido per la 36.a giornata del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.

Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Dove vedere Cosenza Pisa, i precedenti. L’unico precedente in Calabria tra queste due squadre terminò con un pareggio a reti bianche per 0-0. La gara d’andata giocata all’ Arena Garibaldi di Pisa fu vinta dai calabresi grazie all’ 1-3 esterno.