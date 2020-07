Dove vedere Crotone Pordenone, streaming e diretta TV Serie B

Dove vedere Crotone Pordenone, presentazione del match. Alle ore 21 di lunedì 13 luglio allo stadio ‘Ezio Scida’ (a porte chiuse) il Crotone di Giovanni Stroppa ospita il Pordenone di Attilio Tesser, il match è valido per la 33.a giornata del campionato di Serie B. Ecco il cammino delle formazioni di Crotone e Pordenone in questo campionato di Serie B: i calabresi sono in 2.a posizione con 58 punti (17 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte) e sono reduci dall’importante successo per 1-3 ottenuto al ‘Tombolato’ contro una delle dirette concorrenti per la promozione in Serie A, il Cittadella; i ‘ramarri’, invece sono in 3.a posizione con 55 punti (16 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte) e sono reduci dalla vittoria per 1-0 contro il Pisa, la squadra di Tesser insegue proprio il Crotone con 3 punti di distacco dai ‘pitagorici’. Dunque il match dello ‘Scida’ si preannuncia importante per il destino riguardante la seconda promossa in Serie A dopo il Benevento. Crotone-Pordenone sarà diretta dal signor Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta, i suoi assistenti saranno L.Rossi e Fiore, mentre il quarto uomo sarà il signor Cosso.

Dove vedere Crotone Pordenone, diretta TV e streaming

Dove vedere Crotone Pordenone in TV e streaming. Questo match valido per la 34.a giornata del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.

Dove vedere Crotone Pordenone, i precedenti. Le due squadre in Calabria non si sono mai affrontante, infatte questo sarà il 1° precedente in casa del Crotone. In totale l’unico precedente risale al match d’andata giocato alla ‘Dacia Arena’ di Udine e vinto 1-0 dalla formazione di Tesser.