Dove vedere Empoli Entella streaming e diretta tv Serie B

Serie B, ecco dove vedere Empoli Entella in streaming e in tv.

Allo Stadio Carlo Castellani va in scena il match Empoli – Entella, gara valida per la 35° giornata di Serie B. Le due squadre sono divise da soli quattro punti in classifica e la partita si preannuncia infuocata: l’Empoli è ottavo con 48 punti e vuole tenere stretto l’ultimo posto valido per effettuare i playoff, mentre l’Entella è undicesimo a quota 44 punti a -4 dalla zona playoff e a +3 dal Perugia sedicesimo (playout). L’Entella, quindi, farà di tutto per vincere questo match e sperare ancora in una qualificazione ai playoff per salire in Serie A.

Nei tre precedenti tra le due squadre, l’Empoli ha vinto due volte mentre l’Entella ha vinto la gara d’andata grazie alle reti di Morra e De Luca.

Il fischio d’inizio di Empoli – Entella è in programma questa sera alle ore 21.

Dove vedere Empoli Entella in streaming e in tv

La sfida tra Empoli ed Entella sarà trasmessa in diretta su DAZN a partire dalle ore 21. L'applicazione DAZN è possibile scaricarla sul vostro smartphone, sulla vostra Smart TV, sul vostro PC o tablet, sulle console PS4 e Xbox One o sulla stick Now Tv.