Dove vedere Frosinone Spezia, streaming e diretta TV Serie B

Dove vedere Frosinone Spezia, presentazione del match. Alle ore 21 di venerdì 3 luglio allo stadio ‘Benito Stirpe’ (a porte chiuse) il Frosinone di Alessandro Nesta ospita lo Spezia di Vincenzo Italiano, il match è valido per la 32.a giornata del campionato di Serie B. Ecco il cammino delle formazioni di Frosinone e Spezia in questo campionato di Serie B: i ciociari non stanno vivendo un buon momento e sono scivolati in 6.a posizione con 48 punti (13 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte) e dalla ripresa del campionato dopo la sospensione per il Coronavirus la squadra di Nesta ha racconto 1 solo punto in 3 partite, ovvero il pareggio ottenuto contro il Trapani per 0-0 in trasferta a cui hanno fatto seguito le sconfitte contro Cittadella per 0-2 in casa e quella dell’ultimo turno in trasferta con il Chievo per 2-0; i liguri, invece, occupano la 4.a posizione con 50 punti (14 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte) e sono reduci dal K.O interno rimediato allo stadio ‘Picco’ contro il Pisa per 1-2.

Frosinone-Spezia sarà diretta dal signor Ivano Pezzuto di Lecce, coaudiuvato dai signori Tardino e Mastrodonato, mentre il quarto uomo sarà il signor Garofalo.

Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand

Dove vedere Frosinone Spezia, diretta TV e streaming

Dove vedere Frosinone Spezia in TV e streaming. Queso match valido per la 32.a giornata del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.

Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Dove vedere Frosinone Spezia, i precedenti. I precedenti tra queste due squadre sono 7, con 4 vittorie in favore del Frosinone e 3 pareggi. La gara d’andata giocata al ‘Picco’ fu vinta per 2-0 dallo Spezia.