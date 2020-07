DOVE VEDERE JUVE STABIA ENTELLA IN STREAMING E IN TV – Per il 33° turno del campionato di Serie B si sfidano due neopromosse piuttosto vicine in classifica, ma nonostante questo implicate in lotte diverse. Se la Juve Stabia, infatti, è in piena zona playout, ferma a 36 punti, l’Entella coltiva ancora vaghi sogni di Serie A, essendo a 42 punti ed a -4 dalla zona playoff che condurrebbe agli spareggi per salire di categoria. Appuntamento, dunque, alle 18.45 di venerdì 10 luglio, per una sfida che potrebbe aprire nuovi scenari per le due compagini.

DOVE VEDERE JUVE STABIA ENTELLA – La Juve Stabia ha un disperato bisogno di ritrovare i tre punti, visto che anche le squadre che stanno sotto stanno piano piano riprendendo a correre. Quattro sconfitte in altrettante partite dopo il lockdown, ora il Trapani è a soli 4 punti, ed anche il Cosenza insegue sempre più da vicino. Servirà quindi una vittoria per non complicare ulteriormente i piani dei campani.

L’Entella, invece, si ritrova sempre sospesa tra la voglia di puntare alle stelle e la necessità di tenere i piedi per terra. Dopo la sosta, sono arrivati 4 punti in quattro partite, ma fa male soprattutto il pareggio contro il Chievo che, se fosse invece stato un successo, avrebbero consentito alla terza squadra della Liguria di attaccare le zone caldissime della classifica. Non tutto è perduto, però: con la salvezza ormai ad un passo, infilando qualche buon risultato potrebbe significare playoff, anche se mancano solo 5 partite.

Serie B, dove vedere Juve Stabia Entella in streaming e in tv

La sfida del Romeo Menti di Castellammare di Stabia è un crocevia fondamentale per la stagione di campani e liguri: appuntamento allora alle 18.15 di venerdì 10 luglio. Match che sarà trasmesso sulla piattaforma streaming DAZN sui canali DAZN e DAZN1, ed anche in chiaro su RAISPORT.