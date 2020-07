JUVE STABIA ENTELLA PROBABILI FORMAZIONI – A Castellammare di Stabia si sfidano due neopromosse, partite con lo stesso obiettivo ma ora impegnate in diverse lotte: la Juve Stabia è in piena zona playout, e rischia decisamente di tornare in Serie C se non cambia marcia (4 sconfitte su 4 match post Covid-19), l’Entella è a -4 dai playoff e dall’ottavo posto occupato dal Chievo, e quindi spera ancora di provare a prendersi gli spareggi promozione.

Juve Stabia Entella probabili formazioni, pochi assenti per le due squadre

JUVE STABIA – La Juve Stabia arriva da quattro sconfitte consecutive, ed ora rischia seriamente la pelle visto l’ottimo rendimento del Trapani terzultimo. 36 punti per le Vespe, 32 per il Trapani: con qualche altro risultato negativo, i siciliani rischiano il sorpasso sui campani. La sfida con l’Entella diventa fondamentale, allora: manca all’appello solo il terzino Fazio, squalificato per somma di ammonizioni.

ENTELLA – Liguri biancocelesti al completo. Nessuna defezione per gli ospiti, che arrivano a casa degli stabiesi con l’obiettivo di portare via i tre punti per continuare a coltivare il sogno promozione: mancano 4 punti per raggiungere il Chievo ottavo in classifica, e quindi le possibilità di scavalcare i gialloblu ci sono. Servirà grinta e determinazione: Boscaglia ci crede.

JUVE STABIA ENTELLA PROBABILI FORMAZIONI

JUVE STABIA (4-2-3-1): Provedel, Vitiello, Tonucci, Troest, Germoni, Mallamo, Camo’, Canotto, Di Gennaro, Bifulco, Forte.

ENTELLA (4-3-1-2): Borra; De Col, Chiosa, Pellizzer, Sala; Toscano, Paolucci, Mazzitelli; Schenetti; G.De Luca, Morra.