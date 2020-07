Dove vedere Pescara Frosinone streaming e diretta tv, match Serie B venerdì 17 luglio

La classifica si sta facendo pesante e il Pescara di Sottil – recentemente arrivato in sostituzione di Legrottaglie – vuole tornare alla vittoria che manca oramai da 5 giornate. Le prima due partite disputate con il nuovo allenatore, hanno portato due pareggi con Perugia e Venezia, match cruciali per la lotta salvezza. Gli abruzzesi sono a un punto dalla zona play-out e questo match contro il Frosinone sarà di vitale importanza per le sorti della squadra in Serie B.

Il Frosinone di Nesta ha ambizioni da Serie A ma qualcosa in queste ultime gare sembra essersi inceppato. Tre sconfitte nelle ultime sei partite sono un campanello d’allarme notevole per l’allenatore romano, che è riuscito a portare a casa i tre punti solamente con lo Spezia in casa (2-1 firmato Salvi e Paganini), mentre contro la Juve Stabia nell’ultima giornata è arrivato soltanto un pari per 2-2 arrivato su rigore grazie al gol di Dionisi. Il treno play-off è ancora alla portata del Frosinone, ma serve una scossa. Il sesto posto non è assolutamente blindato e Salernitana ed Empoli si stanno avvicinando pericolosamente. Calcio d’inizio ore 18:45, venerdì 17 luglio.

Pescara-Frosinone streaming e diretta tv, dove vedere match Serie B venerdì 17 luglio

