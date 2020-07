Dove vedere Pordenone Cosenza streaming e diretta tv, match Serie B venerdì 17 luglio

La vittoria contro il Perugia per 2-1 ha permesso al Cosenza di Occhiuzzi di respirare dopo le due sconfitte con Ascoli e Spezia, anche se la zona utile per disputare almeno il play out dista ancora 4 punti. Un gap importante e che non sarà facile colmare a 4 giornate dalla fine. Il prossimo match con il Pordenone sarà cruciale per continuare a sperare, ma gli uomini di Tesser non sono disposti a lasciare terreno alla compagine di Occhiuzzi.

Il Pordenone lotta per l’approdo in Serie A e si trova al quarto posto, precisamente a -6 dal secondo posto occupato dal Crotone. Posizionamento utile per approdare diretto nella massima serie senza passare per il play off. Il passo falso proprio con il Crotone deve essere dimenticato alla svelta. Sconfitta arrivata dopo una striscia di 3 vittorie consecutive con Entella, Perugia e Pisa. Urge dunque una vittoria e il match al Nereo Rocco in programma venerdì 17 luglio, sarà cruciale in chiave promozione. Calcio d’inizio ore 21, venerdì 17 luglio.

Pordenone-Cosenza streaming e diretta tv, dove vedere Serie B venerdì 17 luglio

Il match Pordenone-Cosenza, valido per il campionato di Serie B e in programma venerdì 17 luglio alle ore 21, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN.