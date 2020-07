Dove vedere Salernitana Spezia, streaming e diretta TV Serie B

Dove vedere Salernitana Spezia, presentazione del match. Alle ore 21 di venerdì 31 luglio allo stadio ‘Arechi’ di Salerno (a porte chiuse) la Salernitana di Gian Piero Ventura ospita lo Spezia di Vincenzo Italiano, il match è valido per la 38.a ed ultima giornata del campionato di Serie B. Ecco il cammino delle formazioni di Salernitana e Spezia in questo campionato: i campani devono assolutamente vincere questo match se vogliono entrare in zona playoff, attualmente la formazione di Ventura occupa la 9.a posizione con 52 punti (14 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte) e sono reduci dal pareggio esterno del ‘Nereo Rocco’ di Trieste contro il Pordenone, match terminato 1-1; gli ‘aquilotti’, invece, sono certi di partecipare alla post-season ma bisogna capire se da terza o da quarta in classifica, al momento la squadra di Italiano è in 3.a posizione con 58 punti (16 vittorie, 10 pareggi ed 11 sconfitte) e sono reduci dal pareggio interno a reti bianche del ‘Picco’ contro la Virtus Entella.

Dove vedere Salernitana Spezia in TV e streaming. Questo match valido per la 38.a e ultima giornata del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.

Dove vedere Salernitana Spezia, i precedenti. Dal 2006 i precedenti giocati all’ Arechi sono 6 con quattro successi in favore dei campani, un solo pareggio ed una sola vittoria esterna da parte dei liguri. Il match d’andata giocato al ‘Picco’ vide lo Spezia prevalere per 2-1.