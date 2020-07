Dove vedere Spezia-Cosenza streaming e diretta tv, match Serie B venerdì 10 luglio

Il match tra Spezia e Cosenza in programma venerdì 10 luglio vedrà di fronte due squadre con obiettivi diametralmente opposti. I liguri guidati da Vincenzo Italiano stanno lottando per mantenersi in zona play off, ma le ultime due sconfitte con Pisa e Frosinone hanno complicato i piani in maniera notevole. La compagine di Italiano si trova al sesto posto in classifica con 50 punti, 5 in meno del Crotone che al momento è al secondo posto. Utile per l’accesso diretto in Serie A. Italiano predica calma e nonostante gli ultimi due passi falsi, è fiducioso per la sfida contro il Cosenza. Nulla è perduto secondo il tecnico dei liguri, ma il Cosenza di Occhiuzzi vuole salvarsi, lasciandosi alle spalle la sconfitta interna contro l’Ascoli.

Occhiuzzi ha caricato la squadra in vista di questo importante impegno in casa dello Spezia, puntando ancora a un 3-4-3 offensivo. C’è tanta voglia di riscatto dopo il match perso contro i marchigiani e la partita in questione sarà fondamentale per tornare in corsa verso la salvezza che dista ben 6 punti. Allenamenti duri e doppia seduta prima di questa importante sfida da dentro o fuori per i rossoblu. Calcio d’inizio ore 21, venerdì 10 luglio.

Spezia-Cosenza streaming e diretta tv, dove vedere match Serie B venerdì 10 luglio

