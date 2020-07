Dove vedere Spezia Entella, streaming e diretta TV Serie B

Dove vedere Spezia Entella, presentazione del match. Alle ore 21 di lunedì 27 luglio allo stadio ‘Alberto Picco’ di La Spezia (a porte chiuse) lo Spezia di Vincenzo Italiano ospita l’Entella di Roberto Boscaglia, il match è valido per la 37.a giornata del campionato di Serie B. Ecco il cammino delle formazioni di Spezia ed Entella in questo campionato: i padroni di casa vogliono difendere la 3.a posizione in classifica che garantisce un posizionamento migliore in vista dei playoff, infatti gli ‘aquilotti’ hanno 57 punti (16 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte) a +1 sul Pordenone quarto e sono reduci dal pareggio per 0-0 sul campo della Cremonese; gli ospiti, invece, hanno 4 punti di distacco dalla zona playoff che a 2 turni dal termine sembra difficile da raggiungere, infatti i biancocelesti hanno 47 punti (12 vittorie, 11 pareggi e 13 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta interna per 0-2 contro il Perugia. Spezia-Entella sarà diretta dal signor Daniele Minelli di Varese, coaudiuvato dai signori Ruggeri e Rossi, mentre il quarto uomo sarà il signor Maggioni.



Dove vedere Spezia Entella, diretta TV e streaming

Dove vedere Spezia Entella in TV e streaming. Questo match valido per la 37.a giornata del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.

Dove vedere Spezia Entella, i precedenti. Dal 2014 le due squadre si sono affrontate per ben 9 volte con 4 vittorie in favore dello Spezia, 4 pareggi e 1 sola vittoria degli ospiti. La gara d’andata giocata al ‘Comunale’ di Chiavari si concluse con un pareggio a reti bianche.