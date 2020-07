Dove vedere Spezia Venezia, streaming e diretta TV Serie B

Dove vedere Spezia Venezia, presentazione del match. Alle ore 21 di venerdì 17 luglio allo stadio ‘Alberto Picco’ di La Spezia (a porte chiuse) lo Spezia di Vincenzo Italiano ospita il Venezia di Alessio Dionisi, il match è valido per la 34.a giornata del campionato di Serie B. Ecco il cammino delle formazioni di Spezia e Venezia in questo campionato di Serie B: i liguri sono in piena corsa per un piazzamento playoff con la 3.a posizione in classifica con 56 punti (16 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte) e sono reduci dal successo esterno per 0-1 contro il Livorno, per la squadra di Italiano difficile pensare alla 2.a posizione occupata dal Crotone con i calabresi a +5 sullo Spezia; i lagunari, invece, sono in piena corsa per la salvezza con la 15.a posizione in classifica con 41 punti (9 vittorie, 14 pareggi ed 11 sconfitte) e sono reduci dal pareggio interno per 1-1 contro il Pescara.

Spezia-Venezia sarà diretta dal signor Francesco Forneau della sezione di Roma 1, coaudiuvato dai signori Manuel Robilotta della sezione di Sala Consilina e Orlando di Nocera Inferiore, mentre il quarto uomo sarà il signor Marco Monaldi della sezione di Macerata



Dove vedere Spezia Venezia, diretta TV e streaming

Dove vedere Spezia Venezia in TV e streaming. Questo match valido per la 34.a giornata del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.

Dove vedere Spezia Venezia, i precedenti. I precedenti complessivi tra i liguri e i lagunari sono 6 con nessuna vittoria dello Spezia, 4 pareggi e 2 vittorie del Venezia. Il match d’andata giocato allo stadio ‘Penzo’ terminò con il punteggio di 0-0.