Dove vedere Trapani Crotone, streaming e diretta TV Serie B

Dove vedere Trapani Crotone, presentazione del match. Alle ore 21 di venerdì 31 luglio allo stadio ‘Provinciale’ (a porte chiuse) il Trapani di Fabrizio Castori ospita il Crotone di Giovanni Stroppa, il match è valido per la 38.a ed ultima giornata del campionato di Serie B. Ecco il cammino delle formazioni di Trapani e Crotone in questo campionato: i siciliani si possono considerare praticamente retrocessi in Serie C, la squadra di Castori occupa la 19.a posizione in classifica con 41 punti (10 vittorie, 13 pareggi e 14 sconfitte) e viene da due vittorie consecutive contro il Pescara (1-0) e contro il Perugia (1-2) nell’ultimo turno ma la salvezza sembra utopistica. Infatti in caso di successo dei siciliani e risultato favorevole dal ‘Marulla’ del Cosenza, la squadra di Castori per accedere ai playout dovrebbe vincere con 13 goal di scarto avendo una differenza reti peggiore nei confronti del Cosenza, mentre gli scontri diretti con la Juve Stabia sono sfavorevoli, dunque l’unica speranza per il Trapani resta la restituzione dei 2 punti di penalizzazione o di almeno 1 punto per sperare nei playout.

Il Crotone, invece, è matematicamente promosso in Serie A in virtù della 2.a posizione in classifica con 68 punti (20 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte) e nel turno precedente è arrivata la vittoria dello ‘Scida’ contro il Frosinone, match terminato 1-0 per i ‘pitagorici’.

Dove vedere Trapani Crotone, diretta TV e streaming

Dove vedere Trapani Crotone in TV e streaming. Questo match valido per la 38.a e ultima giornata del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.

Dove vedere Trapani Crotone, i precedenti. Sono 3 i precedenti che si sono giocati in Sicilia tra queste due squadre, vinti tutti e 3 dal Trapani. L’andata giocata allo ‘Scida’ fu vinta dalla formazione di Stroppa con il punteggio di 3-0.