Dove vedere Venezia-Empoli streaming e diretta tv, Serie B venerdì 3 giugno

L’incontro tra Venezia e Empoli in programma venerdì 3 giugno alle ore 21 e valido per la 32a giornata di Serie B, ha un sapore sospeso tra il play off e la zona salvezza. Soprattutto per i veneti. Infatti, il Venezia è al tredicesimo posto in classifica: i veneti sono a 5 punti da un posto utile per la zona play off, ma anche lo spettro dei play out è a cinque punti. Dunque per la squadra di Dionisi diventerà fondamentale la sfida contro i toscani dopo le due vittorie consecutive con Ascoli e Livorno.

L’Empoli ha invece 42 punti – tre in più dei lagunari – e vede la zona play off, che dista solamente due punti. C’è però una crisi di risultati a preoccupare il tecnico Marino: la sua squadra non vince da 5 giornate e l’ultima vittoria esterna contro la Cremonese, risale oramai a marzo. La ripresa non è stata entusiasmante per i toscani: sconfitta con lo Spezia fuori casa e due pareggi con Benevento e Pescara. Il pari con la capolista allenata da Filippo Inzaghi è senza dubbio un segnale incoraggiante in vista di questo importante incontro con il Venezia, ma la sensazione è che i veneti siano più in forma in questo periodo. La partita in ogni caso sembra molto equilibrata e promette scintille. Calcio d’inizio ore 21, venerdì 3 giugno.

Venezia-Empoli streaming e diretta tv, dove vedere Serie B venerdì 3 giugno

Il match di Serie B valido per la 32a giornata, Venezia-Empoli, in programma venerdì 3 giugno alle ore 21, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN. Piattaforma che detiene i diritti del campionato cadetto.