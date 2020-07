Dove vedere Venezia Juve Stabia, streaming e diretta TV Serie B

Dove vedere Venezia Juve Stabia, presentazione del match. Alle ore 21 di venerdì 24 luglio allo stadio ‘Pier Luigi Penzo’ (a porte chiuse) il Venezia di Alessio Dionisi ospita la Juve Stabia di Fabio Caserta, il match è valido per la 36.a giornata del campionato di Serie B. Ecco il cammino delle formazioni di Venezia e Juve Stabia in questo campionato di Serie B: i ‘lagunari’ occupano la 14.a posizione in classifica con 44 punti (10 vittorie, 14 pareggi e 11 sconfitte) e sono reduci dal successo esterno del ‘Picco’ contro lo Spezia, match vinto 0-1 dal Venezia; le ‘vespe’, invece, occupano la 17.a posizione in classifica con 41 punti (11 vittorie, 8 pareggi e 16 sconfitte) e sono reduci dalla vittoria rocambolesca ottenuta al ‘Romeo Menti’ contro il Chievo, match vinto per 3-2 in rimonta dai campani.

Venezia-Juve Stabia sarà diretta dal signor Luca Sacchi della sezione di Macerata, coaudiuvato dai signori Schirru e Raspollini, mentre il quarto uomo sarà il signor Amabile.



Dove vedere Venezia Juve Stabia, diretta TV e streaming

Dove vedere Venezia Juve Stabia in TV e streaming. Questo match valido per la 36.a giornata del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.

Dove vedere Venezia Juve Stabia, i precedenti. Le due squadre in Laguna non si sono mai affrontante, anzi l’unico precedente risale alla gara d’andata giocata allo stadio ‘Menti’ di Castellamare di Stabia. In quell’occasione furono le ‘vespe’ ad importsi con il punteggio di 2-0.