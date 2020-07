Il Crotone ritorna in Serie A!

Il pareggio per 0-0 tra lo Spezia e la Cremonese ha regalato la promozione matematica in Serie A per il Crotone, il quale ha battuto il Livorno per 5-1 nell’anticipo.

Si tratta, quindi, della seconda volta in massima serie per la squadra calabrese, la cui ultima apparizione risale alla stagione 2017/2018.

Adesso, il Crotone ha come artefice di questo traguardo il suo allenatore Giovanni Stroppa (e pensare che un anno fa fu esonerato per Massimo Oddo e poi richiamato) e, soprattutto, i 20 gol del bomber Simy che hanno accompagnato il club della famiglia Vrenna in questo difficile e lungo campionato.

«Sono orgoglioso del lavoro fatto, è stata dura per noi. – ammette l’allenatore – Non giocando in contemporanea non si è neanche potuto festeggiare sul campo. Stavamo volando, prima della sospensione per via del Covid, mentalmente siamo stati pronti, avevamo la terza a due punti, abbiamo allungato. Il percorso qua è iniziato due anni fa, questo risultato ripaga della fiducia della società».

Il Crotone è rientrato poi in aereo nella città nella notte, per dar vita ai meritati festeggiamenti.

Ls squadra calabrese si aggiunge, dunque, al Benevento, già in Serie A da diverse settimane, in attesa della terza che farà il grande salto nella massima serie.