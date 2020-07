Perugia Pordenone streaming e diretta tv Serie B: ecco dove vederla

Perugia Pordenone streaming e diretta tv, ecco dove vedere Serie B 32° giornata.

Allo Stadio Renato Curi va in scena il match Perugia – Pordenone, gara valida per la 32° giornata di Serie B. Le due squadre, da quando è ripreso il campionato, hanno conquistato entrambe 4 punti (una vittoria, un pareggio e una sconfitta): il Perugia ha perso l’ultimo match per 2-0 contro il Cittadella, mentre il Pordenone ha battuto con lo stesso risultato l’Entella. Grazie anche a questa vittoria, il Pordenone si conferma nella zona playoff: il club friulano si trova al quinto posto a quota 49 punti. Il Perugia, invece, è dodicesimo con 40 punti ed è a sole quattro lunghezze dalla Salernitana ottava (ultimo posto disponibile per i playoff). La gara d’andata, disputata lo scorso 23 novembre, si concluse con il risultato di 3-0 in favore del Pordenone.

La sfida tra Perugia e Pordenone è in programma questa sera alle ore 21.

Dove vedere Perugia Pordenone streaming e diretta tv

Il match di Serie B, Perugia Pordenone, sarà trasmesso in diretta su DAZN a partire dalle ore 21. L’applicazione DAZN è possibile scaricarla sul vostro smartphone, sulla vostra Smart TV, sul vostro PC o tablet, sulle console PS4 e Xbox One o sulla stick Now Tv. Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand.