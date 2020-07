Serie B, dove vedere Cosenza Perugia: streaming e diretta tv

Oggi alle ore 18.45 allo stadio San Vito-Gigi Marulla (a porte chiuse), si disputerà il match Cosenza Perugia, valevole per la 34.a giornata del campionato di Serie B. Gara molto importante in chiave salvezza con i padroni di casa di mister Roberto Occhiuzzi che saranno obbligati a vincere visto che attualmente occupano la penultima posizione con 31 punti e il quartultimo posto che vuole dire playout dista sei punti (Juve Stabia 37), mentre i punti da recuperare sulla zona salvezza sono nove (Cremonese, Pescara e Venezia 40); gli ospiti del tecnico Serse Cosmi invece sono a 41 punti con un risicato +2 sulla quintultima (Ascoli 39) e dunque a serio rischio spareggi.

Nell’ultimo turno di campionato disputato venerdì scorso entrambe le squadre sono uscite sconfitte: i rossoblu con un pesante 5-1 sul campo della Spezia, mentre i biancorossi 2-1 in casa contro il Pordenone.

Dove vedere Cosenza Perugia: streaming e diretta tv

Il match Cosenza Perugia in programma oggi alle ore 18.45 sarà trasmesso in diretta su DAZN, la gara del San Vito-Gigi Marulla sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.

Inoltre il match tra lupi e grifoni sarà visibile in chiaro e in diretta tv su Rai Sport + HD (canali 57 e 58 del digitale terrestre e 227 del satellite), ma anche in streaming su Rai Play.

Cosenza-Perugia, precedenti e designazione arbitrale

I precedenti in terra calabrese sono cinque con una vittoria per parte e tre pareggi; l’ultimo scontro diretto si è disputato nella scorsa stagione e terminato con il risultato di 1-1; nel match d’andata giocato al Curi il 9 dicembre le due squadre anche in quel caso si sono divise la posta con il 2-2 finale.

L’arbitro del match sarà Davide Ghersini di Genova, coadiuvato dagli assistenti di linea Luigi Lanotte di Barletta e Alessandro Cipressa di Lecce, quarto uomo Ivano Pezzuto di Lecce.