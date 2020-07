Serie B, dove vedere Crotone Benevento: streaming e diretta tv

Questa sera alle ore 21 allo stadio Scida, si disputerà il match Crotone Benevento, valevole per la 32.a giornata del campionato di Serie B. Una gara che vale tantissimo per i padroni di casa di mister Giovanni Stroppa che in classifica sono al secondo posto con 52 punti insieme al Cittadella, con lo Spezia subito dopo a 50. Discorso diverso per gli ospiti del tecnico Filippo Inzaghi che lunedì scorso hanno ottenuto la matematica promozione in Serie A con ben sette turni d’anticipo e i 76 punti in classifica testimoniano il dominio assoluto in questa stagione. Nell’ultimo turno di campionato il Crotone ha pareggiato 1-1 sul campo dell’Ascoli, mentre il Benevento ha sconfitto in casa 1-0 la Juve Stabia nel derby campano.

Dove vedere Crotone Benevento: streaming e diretta tv

Il match Crotone Benevento in programma oggi alle ore 21 sarà trasmesso in diretta su DAZN; la gara dello Scida sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.

Crotone Benevento, precedenti, designazione arbitrale e probabili formazioni

Sono solamente quattro i precedenti in terra calabrese tra le due formazioni con i rossoblu sempre vincenti: i primi due match si sono giocati nei playoff di Serie C nel 2004 e 2009 (3-1 e 1-0), il terzo nella massima serie nel 2017 con successo per 2-0 e infine l’ultimo nella scorsa stagione nella serie cadetta terminato 1-0. Nel match d’andata giocato al Ciro Vigorito lo scorso 23 novembre successo invece dei giallorossi per 2-0 grazie alle reti di Viola su calcio di rigore all’11 e Improta al 95′.

L’arbitro dell’incontro sarà Gianluca Aureliano, della sezione di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Cipressa di Lecce e Robert Avalos di Legnano, mentre quarto uomo Federico Longo di Padova. Di seguito le probabili formazioni.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Golemic; Gerbo, Benali, Barberis, Zanellato, Molina; Messias, Simy.

BENEVENTO (4-3-2-1): Gori; Gyamfi, Tuia, Barba, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Tello; Insigne, Kragl; Sau.