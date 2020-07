Serie B, dove vedere Crotone Frosinone: streaming e diretta tv

Questa sera alle ore 21 allo stadio Scida si disputerà il match Crotone Frosinone, valevole per la 37.a giornata del campionato di Serie B. I calabresi del tecnico Giovanni Stroppa nell’ultimo turno di campionato vinto 5-1 sul campo del già retrocesso Livorno hanno ottenuto la matematica promozione in Serie A con due giornate d’anticipo, mentre discorso diverso per la squadra laziale di mister Alessandro Nesta che dopo la brutta sconfitta interna per 3-2 da parte del già promosso Benevento, si trova al quinto posto con 53 punti ma deve fare attenzione perchè le prime escluse dalla zona playoff sono Chievo e Pisa che di punti ne hanno 50.

Dove vedere Crotone Frosinone: streaming e diretta tv

Il match Crotone Frosinone in programma oggi alle ore 21 sarà trasmesso in diretta su DAZN con telecronaca di Gabriele Giustiniani; inoltre la gara dello Scida sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4. Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.

Crotone Frosinone: precedenti, designazione arbitrale e probabili formazioni

Complessivamente sono invece quattro i precedenti in terra calabrese con un successo dei gialloblu nel 2007 e poi tre vittorie consecutive dei rossoblu nel 2010, 2011 e 2014. Nel match d’andata disputato lo scorso 26 dicembre allo stadio Benito Stirpe altra vittoria del Crotone per 2-1.

L’arbitro dell’incontro sarà Antonio Di Martino della sezione AIA di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Mattia Scarpa di Reggio Emilia e Fabio Schirru di Nichelino (Torino), il quarto uomo sarà Davide Miele di Torino.

Queste le probabili formazioni:

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Cuomo, Spolli; Gerbo, Zanellato, Benali, Barberis, Molina; Armenteros, Simy.

FROSINONE (3-4-1-2): Bardi, Ariaudo, Szyminski, Brighenti, Capuano, Tabanelli, Rhoden, Haas; Beghetto; Citro, Ardemagni.