Questa sera alle ore 21 allo stadio Scida (a porte chiuse), si disputerà il match Crotone Salernitana valevole per la 35.a giornata del campionato di Serie B. Per la formazione calabrese di mister Giovanni Stroppa gara molto importante per ottenere i punti (per la precisione otto) che mancano alla promozione diretta; attualmente sono 61 i punti conquistati, cinque più sulla terza (Spezia 56) e sei in più sulla quarta (Pordenone 55). I campani del tecnico Gian Piero Ventura si stanno giocando l’accesso ai playoff, per ora starebbero dentro con la loro settima posizione (50 punti), ma le prime delle escluse, ovvero Chievo e Pisa sono solo a -3 e dunque vietato sbagliare.

Nell’ultimo turno di campionato disputato lunedì scorso entrambe le squadre sono uscite vittoriose dai rispettivi match casalinghi: i rossoblu contro il Pordenone per 1-0, i granata 4-1 sul Cittadella.

Dove vedere Crotone Salernitana: streaming e diretta tv

Il match Crotone Salernitana in programma oggi alle ore 21 sarà trasmesso in diretta su DAZN con telecronaca di Raffaele Pappadà; inoltre la gara dello Scida sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.

Crotone-Salernitana, precedenti, designazione arbitrale e probabili formazioni

I precedenti in terra calabrese tra le due squadre sono 24 con i padroni di casa in netto vantaggio per 10 vittorie contro le 4 degli ospiti e 10 pareggi; nel match della scorsa stagione disputato il 28 ottobre 2018, il risultato finale fu di 1-1 con reti di Bocalon al 50′ e Simy all’85’, mentre nella gara d’andata giocato all’Arechi il 15 dicembre scorso successo degli uomini di Ventura per 3-2 grazie alla rete decisiva di Gondo al 94′.

L’arbitro del match sarà Alessandro Prontera della sezione AIA di Bologna, coadiuvato dagli assistenti di linea Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo (Milano) e Andrea Zingarelli di Siena, quarto uomo Fabio Natilla di Molfetta (Bari).

Queste le probabili formazioni:

CROTONE (4-3-1-2): Cordaz; Curado, Marrone, Golemic; Gerbo, Benali, Barberis, Zanellato, Molina; Messias, Simy.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Capezzi, Di Tacchio, Kiyine, Curcio; Djuric, Gondo.