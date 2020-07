Questa sera alle ore 21 allo stadio Benito Stirpe (a porte chiuse), si disputerà il match Frosinone Benevento valevole per la 36.a giornata del campionato di Serie B. I giallorossi di mister Filippo Inzaghi sono da parecchio tempo aritmeticamente in Serie A grazie agli 80 punti conquistati dove hanno dominato il torneo fin dalla prima giornata; discorso diverso per la squadra laziale del tecnico Alessandro Nesta che con l’attuale quinto posto a 53 punti sta lottando per cercare di conquistare la qualificazione ai playoff magari ottenendo la quarta piazza (attualmente del Pordenone con 55 punti) che varrebbe l’accesso diretto alle semifinali.

Nell’ultima giornata disputata venerdì scorso i campani hanno vinto in casa contro il già retrocesso Livorno per 3-1, mentre i ciociari hanno pareggiato 1-1 sul campo del Pescara.

Dove vedere Frosinone Benevento: streaming e diretta tv

Il match Frosinone Benevento in programma oggi alle ore 21 sarà trasmesso in diretta su DAZN con telecronaca di Gabriele Giustiniani; inoltre la gara del Benito Stirpe sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4. Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.

Frosinone Benevento, precedenti, designazione arbitrale e probabili formazioni

I precedenti complessivi in terra laziale tra le due squadre sono sedici, che vedono i gialloblu in vantaggio per sette vittorie contro le cinque dei giallorossi e quattro pareggi; l’ultimo match si è disputato nella stagione 2016-17 con vittoria dei padroni di casa per 3-2, mentre nella gara giocata all’andata allo stadio Ciro Vigorito gli uomini di Filippo Inzaghi hanno vinto per 1-0.

L’arbitro della sfida sarà Simone Sozza della sezione di Seregno (Monza e Brianza), coadiuvato dagli assistenti Robert Avalos di Legnano (Milano) e Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore (Salerno); quarto uomo Giovanni Ayroldi di Molfetta (Bari).

Queste le probabili formazioni:

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Paganini, Rohden, Gori, Haas, Zampano; Ciano, Novakovich.

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Barba; Tello, Schiattarella, Del Pinto; Insigne, Moncini, Improta.