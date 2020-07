Serie B, dove vedere Frosinone Pisa in streaming e diretta tv

La sfida tra Frosinone e Pisa di Serie B in programma venerdì è praticamente una finale che sancirà l’accesso o meno di una delle due squadre ai playoff. Per le due compagini tutto dipenderà pure dai risultati di Salernitana ed Empoli, squadre rispettivamente distanti da Frosinone e Pisa (appaiate al settimo e ottavo posto con 53 punti) di soli uno e due punti. Insomma, la sfida non sarà di certo destinata ad annoiare il pubblico da casa. Il Frosinone di Nesta non può fallire questo appuntamento date le ambizioni del club, ma questo vale lo stesso per il Pisa di D’Angelo. La compagine allenata da Nesta è reduce da un momento molto negativo, non avendo più vinto nelle ultime quattro giornate. Sono arrivate addirittura due sconfitte con Benevento e Crotone, le quali hanno complicato ulteriormente la vita al Frosinone dopo i due pareggi con Juve Stabia e Pescara.

Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi



Il Pisa invece è riuscito a vincere due partite nelle ultime quattro gare disputate, caratterizzate anche dalla sconfitta contro il Cosenza di Occhiuzzi e il pari esterno con l’Entella. I toscani però vengono dalla vittoria di misura contro l’Ascoli, firmata Siega. Ciò ha dato animo alla squadra in vista di questo spareggio per l’accesso al playoff che vale la Serie A. In questo articolo vi forniremo tutte le informazioni relative a dove vedere Frosinone Pisa in streaming e diretta tv questo venerdì.

Dove vedere Frosinone-Pisa in diretta

La partita di Serie A, Frosinone-Pisa, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Il match sarà visibile su smart tv compatibili con l’apposita app oppure su tutti i televisori collegandoli a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o a una console PlayStation 4 o Xbox. Abbonati ora a DAZN e guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata. 9.99€/mese.

Dove vedere Frosinone-Pisa in streaming

Per coloro che vogliano vedere il match Frosinone-Pisa in streaming, DAZN rende disponibile il match per vari dispositivi come tablet, smartphone, pc o notebook. Highlights e match in differita disponibili on demand.